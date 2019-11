Retter tragen Verletzten 16 Stunden durch Wüste

Am Montagabend ging bei der Polizei von San Carlos in der Provinz Salta im Norden Argentiniens ein Notruf ein: Ein 23-Jähriger habe sich den rechten Knöchel gebrochen und müsse so rasch wie möglich ins nächstliegendste Spital gebracht werden. Das Problem: Der Verletzte wohnt in einem der abgelegensten Orte der Welt, zu dem keine Strasse hinführt. Die Retter mussten den Mann zu Fuss abholen und ins Dörfchen San Lucas transportieren.

Drei Sanitäter machten sich am Dienstag früh auf den Weg zum Patienten. Der Weg führte quer durch die Wüste, sie hatten eine achtstündige Wanderung vor sich. Als sie ankamen, mussten sie zunächst eine Trage mit Hölzern bauen. Dann legten sie den jungen Mann darauf und machten sich auf dem Weg in die Klinik.

Wie die Polizei von Salta auf ihrer Website schreibt, führte die Route durch einen unzugänglichen Bergpfad. Mit dem Verletzten auf den Schultern dauerte die Reise bis San Lucas zu Fuss insgesamt 16 Stunden. Dort wartete eine Ambulanz, die den Mann schliesslich ins Spital von San Carlos brachte.



