Französischer Politiker lästert über die Schweiz

In den letzten Wochen sind in Frankreich Zehntausende auf die Strasse gegangen, um gegen die geplanten Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel, gegen hohe Lebenshaltungskosten und die Reformpolitik der Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron zu demonstrieren.

Weiter setzt sich die Protestbewegung Gilets Jaunes mit ihren Demonstrationen auch für mehr politische Mitbestimmung für die Bevölkerung ein. So soll es in Zukunft möglich sein, wie in der Schweiz über Gesetze abzustimmen und per Initiative die Politik mitzugestalten.

«Schande über Sie, Richard Ferrand!»



Die Forderung scheint bei den französischen Politikern gar nicht gut anzukommen. Richard Ferrand, Präsident der französischen Nationalversammlung, bezeichnete vor dem Parlament die direkte Demokratie als «Instrument von Lobbys und Wirtschaftsqliquen». «Diese Interessenkreise bestimmen sehr oft, worüber die Schweizer Bevölkerung an der Urne abstimmt», sagte Ferrand.

Der Genfer CVP-Nationalrat Guillaume Barazzone zeigte sich auf Twitter erbost über die Äusserung: «Schande über Sie, Richard Ferrand!» Als Ferrand abstritt, die Äusserung gemacht zu haben, legte Barazzone noch einmal nach und veröffentlichte ein Video der Rede auf Twitter und forderte eine Entschuldigung.

(fur)