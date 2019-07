Las Vegas kämpft mit Heuschreckenplage

Las Vegas wird gerade nicht nur von feierfreudigen Touristen, sondern auch von riesigen Schwärmen von Heuschrecken heimgesucht. Nach Angaben der Behörden ist die Heuschrecken-Invasion aber harmlos.

Verblüffte Besucher und Bewohner der Kasinostadt im US-Bundesstaat Nevada haben schon unzählige Fotos in Online-Netzwerken veröffentlicht, die Insektenschwärme vor bunten Neonlichtern und auf dem Trottoir der Kasinomeile Las Vegas Strip zeigen.

Massive swarms of grasshoppers have descended upon Las Vegas this week https://t.co/6igzpuKRxo pic.twitter.com/v9bHKnezKY — CNN International (@cnni) July 27, 2019

Heuschrecken sind ungefährlich

Nach Einschätzung von Nevadas Landwirtschaftsbehörde ist der Grund für die Plage der ungewöhnliche feuchte Winter und Frühling. Der Insektenforscher Jeff Knight sagte am Freitag vor Journalisten, die knapp vier Zentimeter grossen Heuschrecken seien nicht gefährlich.

«Sie übertragen keine Krankheiten. Sie beissen nicht. Und sie gehören nicht zu den Arten, die wir als Problem einstufen», sagte Knight. Sie verursachten noch nicht einmal in Gärten grössere Schäden.

GRASSHOPPER INVASION: Thousands of Grasshoppers took over a parking lot in Las Vegas. The massive numbers of pallid-winged grasshoppers were due to a migration. Officials say the insects are harmless and don't carry diseases. https://t.co/Wt3iz8vsyZ pic.twitter.com/4iidUDEDmV — ABC News (@ABC) July 27, 2019

Nach Angaben des Insektenforschers sind die Heuschrecken nur auf der Durchreise und werden Las Vegas auf dem Weg nach Norden in maximal zwei Wochen wieder verlassen haben. «Sie kommen an, machen es sich gemütlich und in der Nacht brechen sie wieder auf und fliegen weiter», sagte Knight.

Da die Insekten von ultraviolettem Licht angezogen werden, rät Knight genervten Bewohnern, Lampen mit gelbem Licht zu nutzen. Für Heuschrecken in der Wohnung kennt er noch ein einfacheres Gegenmittel: «Benutzen Sie einen Staubsauger.»

holllly fuck check out the plague of grasshoppers my friend recorded in Las Vegas today!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/cLiD9UpDZX — cacti cooter capone (@hotdogfev) July 26, 2019

