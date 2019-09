Riesiger Feuerball nach heftiger Explosion

Ein riesiger Feuerball stieg am 28. September über Ulsan auf. In der südkoreanischen Hafenstadt hatte sich auf einem Öltanker mit 25 Matrosen an Bord eine Explosion ereignet. Eine Dashcam hielt das ganze auf Video (oben) fest.

Ulsan liegt im Südosten von Südkorea. (Bild: Google Maps) Ulsan liegt im Südosten von Südkorea. (Bild: Google Maps)

Das Feuer griff laut Medienberichten noch auf ein weiteres Schiff über. Alle Besatzungsmitglieder beider Tanker konnten gerettet werden. Es gab aber mehrere Verletzte.

(dmo)