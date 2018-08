Russe plante Anschlag in Deutschland

Der russische Beschuldigte ist dringend verdächtig, mit dem in Frankreich Inhaftierten Clément B. eine «schwere staatsgefährdende Gewalttat sowie ein Explosionsverbrechen» vorbereitet zu haben, wie die deutsche Bundesanwaltschaft schreibt.

Der 22-jährige Franzose war letztes Jahr kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl in Marseille festgenommen wurde. Die Polizei fand bei dem Franzosen mehrere Schusswaffen und drei Kilogramm TATP (Triacetontriperoxid). Das TATP hatten er und sein Komplize im Frühjahr 2017 in Frankreich gemeinsam hergestellt.

In Berliner «erhebliche Menge» Sprengstoff gefunden

Im Zuge der französischen Ermittlungen hätten sich «Verdachtsmomente gegen Magomed-Ali C. ergeben, die im weiteren Verlauf verdichtet werden konnten und schliesslich zu der heutigen Festnahme geführt haben», so die Bundesanwaltschaft.

Auch beim Russen fanden die Ermittler in seiner Wohnung in Berlin «eine erhebliche Menge» Sprengstoff. Er und sein französischer Komplize wollten damit eine Sprengsatz herstellen, der zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden und möglichst viele Menschen töten und verletzen sollte.

Da die Polizei den Anschlagsvorbereitungen der beiden Beschuldigten auf die Spur gekommen war, beschlossen sie, sich zu trennen. Magomed-Ali C. blieb in Berlin. Clément B. reiste Ende Oktober 2016 nach Frankreich, wo er im April 2017 festgenommen wurde.

Festnahme wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und anderer Straftaten, PM der #Bundesanwaltschaft v. 22.08.18, https://t.co/Mq9eYdGbAX — Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) August 22, 2018





