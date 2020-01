SUV rast durch Checkpoint in Mar-a-Lago

Am Freitagnachmittag hat ein schwarzer SUV die Sicherheitskontrollen beim Haupteingang von Präsident Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchbrochen. Beamte feuerten daraufhin Schüsse auf das Fahrzeug, wie das Büro des Sheriffs in Palm Beach mitteilte.

Laut Palm Beach County Sheriff's Office habe der Lenker im schwarzen Geländewagen bei einer Verkehrskontrolle durch die Florida Highway Patrol plötzlich Gas gegeben. Während der Verfolgung mit hoher Geschwindigkeit durch Palm Beach habe das Fahrzeug die Sicherheitsabsperrungen am Haupteingang des Resorts durchbrochen.

Kurz vor Trumps Ankunft in Mar-a-Lago wurde der SUV gefunden. Die US-Behörden nahmen später zwei Personen fest. Laut «CNN» wurden die Verdächtigen noch nicht identifiziert.



(kle)