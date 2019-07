Brutales Schläger-Video empört die USA

Ein Überwachungsvideo, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt eine brutale Schlägerei, die sich am 14. Juli in Washington ereignete. Vor einem Hotel im Stadtteil Dupont Circle geht eine Gruppe von Jugendlichen auf einen Mann los. Selbst als das Opfer am Boden liegt, prügelt die Teenager-Gang weiter auf ihn ein. Später attackieren sie noch eine weitere Person.

Laut Zeugen sind die mutmasslichen Täter zwischen 13 und 15 Jahre alt. Wie CNN berichtet, konnten sie nach der Schlägerei fliehen. Die Polizei fahndet nun nach etwa zehn bis zwölf verdächtigen Personen. Die Opfer wurden verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr.

«Washington gerät ausser Kontrolle»

Muriel Bowser, Bürgermeisterin von Washington, ist entsetzt: «Wir haben hier eine ausser Kontrolle geratene Gruppe, die wir schnellstmöglich von der Strasse wegkriegen müssen. Sie muss begreifen, dass das kein Spiel ist.»

Auch auf Twitter sind viele empört. So schreibt eine Person: «Washington gerät ausser Kontrolle.» Und ein Nutzer meint: «Unglaublich, Teenager prügeln vor einem Hotel auf einen Mann ein.»

Ein anderer Nutzer schreibt: «Gewalttätige Teenager schlugen einen hilflosen Hotelgast. Sie zeigten dabei keine Gnade.» Für den Nutzer sind diese Jugendlichen ein Beispiel für «eine böse Generation, die zu einem Monster wird, mit einem unkontrollierbaren Drang zur Gewalt».



(mon)