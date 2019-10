Heute wäre Brexit – das Netz lacht über die Briten

Ursprünglich hätte Grossbritannien die EU schon am 29. März 2019 verlassen sollen. Der Termin wurde allerdings auf den 31. Oktober verschoben. Aber auch heute findet der Brexit nicht statt, da er erneut verschoben wurde. Dies kann das Internet natürlich nicht ignorieren und generiert eine ganze Reihe von Brexit-Memes.

Umfrage Wann glauben Sie, wird der Brexit durchgeführt? Beim nächsten Mal klappt es bestimmt.

Es wird noch einige Anläufe brauchen.

Der Brexit wird nie stattfinden.

Mir egal, ich bin nur für die Memes hier.

So beispielsweise dieses:



"Der arme Typ, der 2089 im mündlichen Abi in Geschichte den Brexit erläutern muss." Manchmal gibt es auch noch gute Memes auf Facebook. 😆👍 Quelle: https://t.co/Bz7KzaCkuc pic.twitter.com/fHB7SHmBEG — Tobilone (@chrmue83) October 27, 2019

Für einige sieht der Weg zum Brexit so aus:



Ob es wohl jemals klappen wird?



Just Waiting..#Brexit pic.twitter.com/Ju4umRj7Bf — RAJ LYALL-UP FOR A LAUGH FUNNY JOKES VIDEOS MEMES (@lyall_raj) October 29, 2019

Einige sagen voraus: «Das Jahr ist 2128. Der britische Premierminister kommt – wie jedes Jahr – nach Brüssel und bittet um eine Verlängerung der Brexit-Frist. Niemand weiss wirklich, woher dieser seltsame Brauch stammt, aber er zieht viele Touristen an.»



This meme gets better with each Brexit extension. pic.twitter.com/KqywKv5oUI — Damien Ashton-Wellman (@DamienAshton) October 28, 2019

Ähnlich denkt auch dieser Twitter-Nutzer:



Der Premierminister Boris Johnson hat einmal gesagt: «Ich würde lieber in einem Graben sterben als den Brexit nochmals zu verschieben.» Dies könnte ihm nun zum Verhängnis werden...



“I’d rather be dead in a ditch than agree to a Brexit extension” Boris Johnson.

Poor Boris, might regret those words now as the memes start!! #Conservatives #VoteConservative pic.twitter.com/DF4PWlOxN3 — Kid Harwood (@KidHarwood) October 30, 2019

Wenn es tatsächlich nochmals zu einem Referendum käme, könnte eine ganze Generation junger Erwachsener neu ebenfalls mit abstimmen, so lange ist die ursprüngliche Abstimmung bereits her.



Brexit meme of the day: pic.twitter.com/pUZxlX4ddP — Lucibee (@_Lucibee) October 29, 2019

Für den Brexit am 31. Oktober wurden tausende 50-Pence-Münzen gepresst. Diese müssen nun alle wieder eingeschmolzen werden.



Britische Münzprägeanstalt: Sollen wir die Brexit-Münzen mit dem 31.10. drauf echt drucken? Sicher?



Johnson: Jaja, EU-Austrittsdatum ist fix, bitte drucken!



Münzprägeanstalt (achselzuckend): Okay



Tage später:https://t.co/YHaxw3a5E5 — Radio FM4 (@radiofm4) October 29, 2019

(doz)