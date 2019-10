Mann feuert Schüsse vor Moschee ab

Gegen 15.20 Uhr hat ein Mann in Bayonne, im Südwesten Frankreichs, versucht, die Türe einer Moschee in Brand zu setzen. Als er von zwei Personen dabei ertappt wurde, feuerte er Schüsse auf sie ab. Die beiden Männer im Alter von 84 und 88 Jahren wurden schwer verletzt und befinden sich derzeit im Spital. Ihr Zustand sei «ernst, aber stabil», teilten die Ermittler mit.

Der Täter hatte beim Verlassen des Tatorts zudem ein Fahrzeug in Brand gesetzt. Er konnte später laut einer Mitteilung der Polizei an seinem Wohnort festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 84-jährigen ehemaligen Soldaten, wie «France Bleu» schreibt.

In seinem Wagen sei eine Waffe und eine Gasflasche gefunden worden, in seinem Haus entdeckten die Behörden ausserdem Granaten. Laut dem Bericht leidet der Mann an Krebs. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt.

Communiqué de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques suite à l'arrestation rapide de l’auteur des coups de feu à l’entrée de la mosquée de Bayonne. pic.twitter.com/AugO8qnR8d — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) October 28, 2019

Die Umgebung der Bayonne-Moschee wurde abgeriegelt und zwei Anlaufstellen für medizinische und psychologische Betreuung eingerichtet.

(kat)