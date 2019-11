Die London Bridge in der britischen Hauptstadt wurde gesperrt. Medienberichten zufolge sollen Schüsse gefallen sein. Ein Augenzeuge sagt gegenüber der Sun: «Ich lief gerade die Brücke entlang und hörte vier oder fünf Schüsse. Ich weiss nicht ob es die Polizei war.»



Einem BBC-Reporter zufolge, der am Tatort war, hatten mehrere Menschen versucht, einen Mann zu Boden zu drücken. Dann seien Schüsse gefallen.

Messerattacke auf London Bridge – mehrere Verletzte

Laut Angaben der Polizei konnte ein Mann überwältigt werden. Dieser habe zuvor mit einem Messer Menschen angegriffen. Die Polizei geht von mehreren Verletzten aus. Ein Video zeigt, wie Menschen von der Brücke flüchten.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground. — MPS Events (@MetPoliceEvents) November 29, 2019

