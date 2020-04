Schwan geht mit zwei Dalmatinern ins Bett

Mitte Dezember wurde ein flugunfähiger Schwan, der nur mit viel Glück überlebt hatte, im Kurparksee in Spiegelau gerettet und landete in der Folge im Gnadenhof für Tiere. «Dieser ist aber für Wasservögel nicht geeignet. Eine Dame, die den Schwan regelmässig fütterte, hörte von mir und bat mich, dass ich mich melden soll», sagt Markus Trauner, bei dem der Schwan heute lebt.

Der 47-Jährige lebt in Furt bei Grafenau (D) und hat ein 9000 Quadratmeter grosses Grundstück mit einem 1000 Quadratmeter grossen Teich, der von Wasservögeln bevölkert wird. So kam es, dass der besagte Schwan, der mittlerweile auf den Namen Friederike getauft wurde, im Februar bei Trauner einzog. Im Gnadenhof war man froh über diese Lösung – und wie es scheint, ist auch Friederike happy, dass ihr Schicksal diese Wendung genommen hat.

«Tiere verspeisen pro Jahr 5000 Kilogramm Weizen»

«Sie ist frech, kräftig und hat sich den Respekt der Hunde verschafft», sagt Trauner über die neue Teich-Bewohnerin. Dass sich die Schwanen-Lady durchsetzen kann, beweist sie, indem sie sich nach Lust und Laune zu den beiden Dalmatinern ins Bett setzt und ihnen dort Gesellschaft leistet. Was Lucky (14) und Casa (9) davon halten, scheint den früher wilden Schwan nicht besonders zu interessieren.

Im Teich von Trauner leben insgesamt sechs flugunfähige Schwäne, Gänse und zahlreiche Wildenten. Es scheint sich in Bayern herumzusprechen, dass Tiere bei ihm gut aufgehoben sind: «Am Karfreitag kam jemand vorbei und brachte ein Entenküken in meine Obhut», so Trauner. Alle diese Tiere benötigen eine Menge Futter: «Sie verspeisen pro Jahr 5000 Kilogramm Weizen, 1000 Kilo Mais und etwa 500 Kilo Wasservogelfutter», sagt Trauner.

Friederike klopft an die Türe, wenn sie Eisbergsalat will

Friederike hat sich auch zum Gourmet-Vogel gemausert: Sie klopft jeden Morgen gegen halb sieben an die Scheibe der Balkontüre, weil sie ungeduldig auf ihr Zmorge, ihren geliebten Eisbergsalat, wartet, wie «BR 24» schreibt: «Ihre Leibspeise kriegt sie täglich. Dies ist für Schwäne, die sich vegetarisch ernähren, etwas ganz Besonderes», so Trauner weiter. Damit für Nachschub gesorgt ist, hat er vor ein paar Tagen 200 Salatköpfe angepflanzt.

Mit den vielen Tieren, die bei Trauner eine Heimat gefunden haben, hat er auch eine grosse Verantwortung übernommen. Aus diesem Grunde und «weil es daheim sowieso am schönsten ist», geht Trauner pro Jahr jeweils höchstens drei Tage über Weihnachten in die Ferien. In dieser Zeit werden die Tiere vom 21-jährigen Sohn des Tierliebhabers versorgt.