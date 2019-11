Schwarze Katze wird zum Star eines Football-Spiels

Beim American-Football-Spiel der New York Giants gegen die Dallas Cowboys am Montagabend musste die Partie plötzlich unterbrochen werden. Schuld waren nicht etwa die Wetterverhältnisse oder die Verletzung eines Spielers, sondern eine schwarze Katze, die gelassen über das Spielfeld spazierte.

So kurz nach Halloween wurde die schwarze Katze von vielen Giants-Fans als schlechtes Omen angesehen. Denn vor dem Unterbruch lag das Team aus New York in Führung, verlor das Spiel aber 18 zu 37.

Katze ist eine Streunerin

Die Sport-Reporterin Madelyn Burke hat aufgrund des Katzen-Zwischenfalls nachgeforscht: Es handle sich um eine der vielen Streunerkatzen, die immer mal wieder im MetLife Stadium auftauchen, schrieb sie auf Twitter.

Statement from MetLife Stadium on status of the black cat that ran onto the field at the Giants-Dallas game:

“The black cat ran off the field and disappeared under a seating section. Once we locate and safely capture the cat, we will take it to a veterinarian for examination”