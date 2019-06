Schweizerin (26) übersieht Töff – 17-Jährige stirbt

Eine 26-jährige Schweizerin war mit ihrem Seat in Richtung Jestetten (D) unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, bog sie mit ihrem Wagen in die Wettegasse in Lottstetten ein und übersah dabei ein entgegenkommendes Motorrad.

Der 38-jährige Töfffahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin kollidierten frontal mit dem Seat und das Motorrad wurde gegen die Leitplanke geschleudert. Der Mann rutschte unter der Leitplanke durch. Die 17-Jährige prallte gegen die Leitplanke und blieb am Strassenrand liegen. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Der Töfflenker wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital transportiert – sein Zustand ist kritisch, wie «Schwarzwald TV» berichtet.

Die 26-Jährige Schweizerin und ihr Beifahrer wurden mit mittelschwerden, respektive leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert.



(fss)