Schweizer Pilot fliegt über dem Kosovo ein Herz

Die Flugfans staunten nicht schlecht, als sich auf den Flugradar-Apps plötzlich ein Herz abzeichnete. Dieses wurde vom Flug GM6042 der Schweizer Fluggesellschaft Chair auf dem Weg von Zürich in die kosovarische Hauptstadt an den Himmel geflogen.

Der Schweizer Pilot habe dafür von der Flugsicherung in Pristina die Erlaubnis eingeholt und bekommen, wie es auf Twitter heisst. Er wolle damit seine Unterstützung für den Kosovo im Kampf gegen das Coronavirus ausdrücken, wie AirRadar Kosovo LLC twittert.

Today at the request of the pilot and with the approval of the air traffic controller, the plane of the company Chair on the line Zurich - Pristina made the symbol of the heart in the sky of Kosovo as a sign of support for our country as a result of COVID-19 @flightradar24 pic.twitter.com/ldsx39mTzg