Schweizer Reisegruppe sitzt wegen Sturm fest

Es sollte eine schöne Silvester-Reise in Skandinavien werden, doch nun steckt das Kreuzfahrtschiff MS Polarlys in Trondheim fest. Unter den Passagieren befindet sich auch eine 25-köpfige Reisegruppe aus der Schweiz.

Laut Dani Wülser, einem Leser-Reporter vor Ort, verursachen orkanartige Winde Wellen mit einer Höhe von bis zu 15 Metern. Deshalb hat die Crew aufgrund der Wetterdaten die Fahrt fürs Erste eingestellt.

Dies bestätigt auch Caroline Hüsi von Tikki-Reisen, die für die Schweizer Reisegruppe verantwortlich ist. Man stehe in Kontakt mit den Reisenden. Aktuell werden die Alternativen geprüft. «Auch ein Flug von Trondheim nach Bergen, wo die Reise am Sonntag hätte enden sollen, ist eine Möglichkeit», so Hüsi.

Platz für 619 Passagiere

Wie Leser-Reporter Dani Wülser sagt, waren bereits die vergangenen Tage nicht einfach. Die Passagiere nahmen Medikamente gegen die Übelkeit ein. Aber alle Reisenden «sind wohlauf».

Die MS Polarlys wurde im Jahr 1996 vom Stapel gelassen. Sie verfügt über sieben Decks und bietet 619 Passagieren Platz. Es gibt 473 Betten in 225 Kabinen. Es gibt es ein Restaurant, Bistro, Bar sowie Aufenthaltsräume und eine Sauna an Bord.

