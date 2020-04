Schweizer stirbt in Luxusresort in Thailand

Sonne, Pool und tropisches Ambiente: Im Lotuswell-Resort im thailändischen Hua-Hin, das sich selbst als «luxuriöse Senioren-Residenz» bezeichnet, kann man das Leben geniessen –

geniessen – normalerweise. Denn nun ist das Coronavirus endgültig auch dort angekommen: Am Donnerstagvormittag verstarb ein 82-jähriger Bewohner des Resorts, nachdem er im Spital positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Dies berichtet ein Leser-Reporter vor Ort.

Der Besitzer des Resorts ist der Schweizer Cornelius Steger. Dessen Sohn Emanuel Steger bestätigt gegenüber 20 Minuten den Fall: «Der Bewohner war Schweizer und schon seit Monaten gesundheitlich angeschlagen.» Laut Steger seien alle Personen im Resort, die in den letzten vier Wochen Kontakt zum Verstorbenen hatten, aufgefordert worden, sich in Selbstquarantäne zu begeben.

Besitzer wurde auf dem Revier von der Polizei befragt

«Natürlich sind die Bewohner besorgt über die aktuelle Lage, so wie es wohl auch vielen anderen Menschen auf der Welt ergeht», sagt Steger weiter und ergänzt: «Wir haben selbstverständlich ein bisschen Angst, dass nun das ganze Resort unter Quarantäne gestellt werden könnte.» Das schlimmste für die hier lebenden Rentner wäre, wenn sie ohne Kontakte und Bewegung in ihren Wohnungen eingesperrt würden. Trotzdem sei die Stimmung im Resort gut und die Gäste würden sich an die Weisungen des Personals halten.

Einen weiteren Schrecken hat der Gründer des Resorts, Cornelius Steger am Donnerstag einstecken müssen. Bis dahin war das Restaurant für die Bewohner des Resorts noch geöffnet gewesen. An diesem Tag haben die thailändischen Behörden Steger vorgeworfen, dass er dafür keine Bewilligung habe. Deswegen wurde er auf ein Polizeirevier gebracht und dort befragt. «Nach der Befragung wurde mein Vater wieder freigelassen», sagt Steger junior. Solange diese Situation aus rechtlicher Sicht nicht geklärt sei, biete das Resort-Restaurant nur noch Take-Away an.

(nk/dag)