Schweizer auf Bali wegen Drogenbesitz verhaftet

Ein Schweizer ist laut Medienberichten am 4. November in Indonesien verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen versucht zu haben, Drogen auf die Insel Bali zu schmuggeln. Insgesamt soll er 30 Gramm Marihuana bei sich im Gepäck gehabt haben.

Behörden haben Bilder veröffentlicht, die den Schweizer in oranger Kleidung umringt von Polizisten zeigen. Neben ihm wurden demnach weitere fünf Personen festgenommen und bei einer Medienkonferenz in Denpasar, der Hauptstadt der Provinz Bali, vorgeführt.

Striktes Drogengesetz

Unter den Festgenommenen sollen sich ein Mann aus Thailand, eine Frau aus Singapur, ein Chilene sowie zwei Männer aus Hongkong befinden. Die Personen seien unabhängig voneinander festgenommen worden.

Das EDA bestätigt die Verhaftung eines Schweizers in Indonesien. Die Schweizer Botschaft in Jakarta steht in Kontakt mit den lokalen Behörden und unterstützt diesen Landsmann im Rahmen des konsularischen Schutzes. Aus Gründen des Daten- und Personenschutzes ist das EDA nicht in der Lage, weitere Informationen zu liefern.

Indonesien hat ein extrem striktes Drogengesetz, in welchem auch die Todesstrafe zur Anwendung kommt. Zurzeit sollen mehr als 150 Personen in Haft sitzen, die zum Tod verurteilt wurden. Etwa ein Drittel davon sollen Ausländer sein.

(20 Minuten)