Schweizer fährt in Thailand Mann zu Tode

Im thailändischen Rawai, das an der Küste der Insel Phuket liegt, war dieses Wochenende ein 71-jähriger Schweizer in einen tödlichen Unfall verwickelt: Gemäss lokalen Medien war der Mann am Samstag mit einem BMW unterwegs, als es zur Kollision mit einem 38-jährigen einheimischen Töfffahrer kam.

Dieser wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert, wo er später für tot erklärt wurde. Gemäss Zeugen soll der Autofahrer dem Opfer den Weg abgeschnitten haben. Der Töff sei daraufhin seitlich in das Auto geprallt.

Der Schweizer wurde zur Polizeistation gebracht und muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Ermittlungen sind noch im Gange.

(rab)