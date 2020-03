Schweizer sitzen in Marrakesch fest

Marokko hat wegen des Coronavirus bis auf weiteres Flüge von und in etwa zwanzig Länder, darunter auch die Schweiz, aussetzen lassen. In der Folge sind Tausende von Touristen an den Flughäfen gestrandet, darunter auch Ardian Krasniqi aus Freiburg. An dem Tag, an dem er mit seinem Kollegen den Rückflug in die Schweiz antreten wollte, erhielt er von einer guten Freundin eine Instagram-Story, die die Ausnahmesituation am Flughafen Marrakesch aufzeigte.

Am Flughafen angekommen, trafen sie auf zahlreiche erschöpfte und gereizte Touristen. Viele skandierten Protestparolen. «Sie waren offensichtlich mit ihrer Geduld am Ende», so Krasniqi. «Und wir selbst kommen auch nicht vom Fleck, die Flüge wurden gestrichen, die Gates sind geschlossen.»

Er und sein Kollege trafen schliesslich auf zwei Luzernerinnen, die im selben Boot sitzen. Gemeinsam versuchen sie nun eine Lösung zu finden. «Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Familien, sie helfen uns, nach Alternativen zu suchen.»

Keine Informationen

Immerhin: Drei Nächte in einem Hotel konnten organisiert werden. Wie es danach weitergeht, ist jedoch unklar. Die Ungewissheit nagt an den vier Schweizern. Es ist ihnen noch nicht gelungen, von irgendeiner offiziellen Seite an Informationen zu gelangen.

Das EDA schreibt, dass Auskünfte über die Fluggesellschaften oder den Reiseveranstalter erteilt würden. «Das bringt uns nichts, wir haben selbstständig über Easyjet gebucht, doch auch von dieser Seite haben wir bislang nichts gehört», so Krasniqi. Auch der Versuch, im Schweizer Konsulat mit jemandem in Kontakt zu treten, sei gescheitert. Am Telefon sei man erneut darauf hingewiesen worden, sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. «Auch die Fähren fahren nicht. Wir wissen einfach nicht weiter.»

#Reisehinweise #Marokko 🇲🇦: Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus #COVID19 einzudämmen, haben die marokkanischen Behörden die See- und Luftgrenzen für zahlreiche Länder geschlossen. Befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden. https://t.co/Xi3lfu639H — travel_EDA-DFAE (@travel_edadfae) March 15, 2020

Wie Easyjet auf Anfrage schreibt, ist der Flugplan der Fluggesellschaft wegen der Reisebeschränkungen der marokkanischen Regierung beeinträchtigt. «Easyjet wird eine Reihe von Rettungsflügen durchführen, um den Passagieren den Rückflug nach Hause zu ermöglichen», schreibt Easyjet weiter. Alle betroffenen Passagiere seien per E-Mail oder SMS informiert worden.

Betroffene Länder

Neben der Schweiz sind Dänemark, Griechenland, Schweden, Norwegen, Österreich, die Türkei, der Libanon, Ägypten, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Jordanien, Tunesien, Senegal, Mauretanien, Niger, Mali, Tschad, Kanada und Brasilien von der Massnahme betroffen, wie das Aussenministerium in einer Pressemitteilung mitteilte.

Die marokkanischen Behörden hatten zuvor bereits die Flugverbindungen nach Frankreich, Algerien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Portugal und Italien eingestellt.

