Schweizer stirbt beim Überqueren von Autobahn

Ein 20-jähriger Schweizer ist am Mittwochabend auf einer deutschen Autobahn tödlich verunglückt: Der junge Mann wollte gegen 20.30 Uhr offenbar die A99 nahe des Autobahnkreuzes München-Nord überqueren. Dabei wurde er von zwei Autos erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die «Abendzeitung» berichtet, dürfte es sich beim Schweizer um einen Fussballfan handeln, der zum DFB-Pokalspiel wollte, das um 20.45 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen wurde. Das Stadion befindet sich unweit der Unfallstelle. Der Verstorbene trug einen Bayern-Fanschal.

Zweimal angefahren

Wieso der 20-Jährige zu Fuss unterwegs war, ist bislang ungeklärt. Laut Unfallhergang wurde der Fussgänger zuerst seitlich von einem 45-jährigen Lenker mit seinem BMW erfasst. Der Schweizer schleuderte zu Boden, anschliessend wurde er von einem 73-jährigen Mercedes-Fahrer überfahren.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Während der Bergungsarbeiten blieb die A99 in Richtung Nürnberg bis nach Mitternacht komplett gesperrt. Derzeit werden die Angehörigen des Unfallopfers in der Schweiz verständigt, meldet die bayerische Polizei.

Schwerer Unfall gestern Abend auf der #A99:

Ein 20-jähriger Schweizer wurde gegen 20.30h beim Überqueren der Autobahn von zwei Pkw erfasst und tödlich verletzt.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die VPI Hohenbrunn unter 08102/74450 entgegen.#Pressebericht: https://t.co/gwZuODa4vu pic.twitter.com/0mGHRBt45A — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) February 6, 2020

Das EDA bestätigt auf Anfrage den tragischen Unfall. Das Schweizerische Generalkonsulat in München stehe in Kontakt mit den lokalen Behörden, meldet das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. In der Schweiz ist die Behörde bereits in Kontakt mit den Angehörigen des Verstorbenen.

