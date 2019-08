Schweizer stirbt nach 15-Meter-Sprung in Fluss

Tragischer Unfall auf der Mittelmeerinsel Korsika: Ein 50-jähriger Schweizer Tourist kam am Montag bei Chisa ums Leben, nachdem er aus 15 Metern Höhe in einen Fluss gesprungen war. Der Unfall ereignete sich an einem Ort, der «Trois Bassins» genannt wird, berichten französische Medien. Dieser Ort sei bekannt für solche Unfälle, sagt ein Sprecher der Feuerwehr zur Nachrichtenagentur AFP.

Der Mann sprang an einer Stelle in den Fluss, an der das Wasser rund acht bis zehn Meter tief ist. Er schlug vermutlich am Grund auf. Innerhalb weniger Minuten verstarb der Schweizer. Es dauerte jedoch rund zwei Stunden, die Leiche zu bergen, da sie am Grund eingeklemmt war.

Der Schweizer war mit seiner Frau und den drei Kindern auf Korsika in den Ferien. Seine Familie stand nach dem Unfall unter Schock. Sie wurde durch die Einsatzkräfte betreut.

(vro)