Schweizer werden aus Wuhan ausgeflogen

Wegen des Coronavirus wurde die chinesische Stadt Wuhan abgeriegelt. Die Bewohner wurden teils gar in ihre Häuser gesperrt. Mehrere Schweizer sitzen seither in der Millionenstadt fest. Am Freitagmorgen gab es endlich einen Hoffnungsschimmer: «Frankreich hat seine Zustimmung gegeben und Sie können in das Flugzeug steigen, das heute Nacht Wuhan Richtung Frankreich verlassen sollte», schreibt das EDA in einer Mitteilung an die Betroffenen. Auch chinesische Angehörige dürften mitfliegen.

Wer ausreisen wolle, müsse sich am Nachmittag beim französischen Konsulat in Wuhan einfinden. Von dort aus würden die Schweizer dann zum Flughafen gebracht. Doch schon kurze Zeit später informierte das EDA die Betroffenen, dass der Flug aus Formalitätsgründen verschoben werden müsse. Man versuche nun, die Schweizer am Samstag ausfliegen zu können, erzählt Fabienne Blaser, die in Wuhan lebt, gegenüber 20 Minuten.

Doch auch wenn die Schweizer nach Europa zurückkehren, dürfte es noch zwei Wochen dauern, bis die Betroffenen die Schweizer Grenze passieren können: «Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie 14 Tage in Frankreich in Quarantäne sein werden», heisst es im Schreiben.

Unklar, ob Schweizer das Konsulat überhaupt erreichen

Schon vor dem Abflug könnte es zu Problemen kommen. Denn die Schweizer müssen sich selbständig beim Konsulat einfinden. Das ist nicht so einfach: Die Stadt Wuhan hat für die meisten Fahrzeuge ein Fahrverbot ausgesprochen. «Das Risiko, auf dem Weg hängen zu bleiben, ist hoch», zitiert der «Tages-Anzeiger» aus einer Mitteilung der Schweizer Botschaft. Sind die Schweizer erst einmal auf dem Weg, sei es auch möglich, dass sie nicht mehr in ihre Unterkunft zurückkehren könnten. Das EDA schreibt in seinem Aufruf vom Freitagmorgen, dass es Franzosen gelungen sei, zum Konsulat zu gelangen, weshalb es auch für die Schweizer möglich sein sollte.

Insgesamt sitzen zwölf Schweizer in China fest. Am Donnerstag hatte das EDA noch mitgeteilt, dass man mit verschiedenen anderen Ländern und Organisationen in Kontakt stehe, um die Rückreise zu organisieren.

Die Schweizer wären nicht die ersten, die ausgeflogen werden. In der Nacht auf Freitag konnten britische Bürger Wuhan in einem Flugzeug verlassen. Auch Südkorea hat seine Landsleute bereits ausgeflogen.

(vro)