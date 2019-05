Schweizer wollte 10,55 Kilo Kokain schmuggeln

Auf der Autobahn A61 bei Mönchengladbach ist der deutschen Bundespolizei am 15. Mai ein Fahndungserfolg gelungen. Kurz nach 20 Uhr kontrollierte sie einen 38-jährigen Schweizer in einem Mercedes. Als die Beamten nach dem Grund der Reise fragten, antwortete dieser sichtlich nervös, er habe zwei Tage lang Amsterdam erkundet und sei nun auf der Heimreise in die Schweiz.

Doch die Polizisten bemerkten einen süsslichen Marihuana-Geruch, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Schweizer gab daraufhin zu, dass sich in der Mittelkonsole des Autos 6,5 Gramm Marihuana im Wert von 50 Euro befanden. Doch als die Beamten genauer hinschauten, bemerkten sie Unregelmässigkeiten im Teppichboden auf der Fahrerseite.

Schweizer sitzt in U-Haft

Gemäss der Polizei war es offensichtlich, dass es sich um ein professionell eingebautes Versteck handelte. Tatsächlich fanden die Beamten nach dem Öffnen zehn Pakete mit insgesamt 10,55 Kilogramm Kokain, die sie sicherstellten. Der Wert des Kokains dürfte bei rund 447'000 Euro (rund 502'000 Franken) liegen.

Der Schweizer wurde auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft genommen. Das Zollfahndungsamt in Essen hat den Fall nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen übernommen.

(vro)