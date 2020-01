Schweizerin aus 600- Meter-Schlucht gerettet

Eine Schweizer Touristin musste in Australien von Polizisten und Park-Rangern gerettet werden. Sie hatte sich bei einem Ausflug das Bein gebrochen und lag in einer Schlucht.

Wie AP schreibt, wurde die Frau in der Nähe der Kalamina-Schlucht im Karijini-Nationalpark in einer Tiefe von 600 Metern entdeckt. Sie lag direkt neben einem Gewässer. Neben dem Beinbruch erlitt sie ausserdem noch unbestimmte Verletzungen am Handgelenk und musste ins Spital gebracht werden.

GPS-Tracker für bis zu 500 US-Dollar

Die Rettung der Frau verlief reibungslos, weil sie die Rettungskräfte mit Hilfe eines gekauften GPS-Senders selbst alarmieren konnte. Ein Sprecher der Polizei sagte: «Durch die Aktivierung des Personal Locators konnte die verletzte Frau die Behörden sofort auf ihre Notlage aufmerksam machen.»

A reminder to always be prepared!! TP popo spent tonight searching for and carrying out an injured female, following a gorge fall at about 5pm. So lucky she had an EPIRB🙏 With a badly broken leg and wrist, that trusty tool can be a lifesaver👍 #1toughlady #worthallthatsweat #fb pic.twitter.com/ZSENELeYum