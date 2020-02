Schweizerin (74) wird vergewaltigt und getötet

Eine 74-jährige Schweizerin ist in ihrem Zuhause in der kenianischen Siedlung Milimani getötet worden. Die Missionarin L. B.* lebte allein mit 48 Katzen, wie lokale Medien berichten. Am Mittwochmorgen betraten zwei Angestellte – die 27-jährige P. C.* und ihr 18-jähriger Kollege R. W.* – die Wohnung. Die Türen seien offen gewesen, berichten sie. «Wir gingen rein und riefen nach unserer Chefin, es kam keine Antwort. Wir durchsuchten das Haus und fanden ihre Leiche in der Garage, die als Abstellkammer dient.»

Aus dem Haus sei auch Geld verschwunden, das für die Miete gedacht war, erzählt C. Das habe ihr die Frau am Abend zuvor noch erzählt. Als sie das Haus am Mittwochmorgen mit W. betrat, sei die Wohnung auf den Kopf gestellt gewesen.

EDA klärt Fall ab

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde die Schweizerin in der Nacht von Unbekannten getötet. Die Täterschaft hatte die Hintertür aufgebrochen. Hinweise deuten darauf hin, dass die Frau vergewaltigt worden ist. Dann soll sie erwürgt worden sein.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Weitere Informationen über ihn sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen im Fall dauern noch an.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kann den Fall nicht bestätigen. Abklärungen seien jedoch im Gang, wie es auf Anfrage heisst.

*Namen der Redaktion bekannt

