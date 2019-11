Schweizerin stirbt bei Sturz in Gletscherspalte

Drei Schweizer waren am Sonntag in Ecuador in der Gegend des Vulkans Cotopaxi mit einer Wandergruppe unterwegs, als sich unter ihnen plötzlich eine Gletscherspalte öffnete. Eine 57-jährige Schweizerin und zwei weitere Wanderer konnten sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und stürzten in die Spalte, wie ecuadorianische Medien berichten.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 6 Uhr morgens auf 5400 Metern Höhe, als die Gruppe geleitet von zwei Bergführern versuchte, den Vulkan zu besteigen. Den Rettungskräften gelang es, zwei der drei Abgestürzten verletzt aber lebend zu bergen. Für die Schweizerin kam jedoch jede Rettung zu spät. Sie verstarb in der Gletscherspalte.

Die anderen beiden Schweizer, ein 50-jähriger und ein 58-jähriger Mann, wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden gemeinsam mit dem Rest der Gruppe von den Rettungskräften in eine nahe gelegene Berghütte gebracht. Einer der verletzten Wanderer musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

(doz)