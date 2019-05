Schweizerin leitete Suche nach Yogalehrerin

«Unglaublich, was Susann gemacht hat. Ihre Ideen waren so kreativ, so clever. Wenn alle Schweizer so sind, dann muss ich mir ernsthaft überlegen, dahin auszuwandern», sagte Kimberlyn Scott, die derzeit als Mediensprecherin der wiedergefundenen Amanda Eller im Einsatz ist gegenüber den Medien. Die 35-Jährige irrte 16 Tage lang durch den Makawao-Wald auf der Insel Maui in Hawaii. Am Freitagabend entdeckte sie ein Suchtrupp aus einem Helikopter bei einer Schlucht in der Nähe von Twin Falls.

Grund für das Loblied auf die Schweizerin Susann Schuh ist der Einsatz, den die 38-Jährige aus Schwarzenbach während der Suchaktion an den Tag gelegt hat. Sie ist mitunter ein Grund, dass die verirrte Yogalehrerin überhaupt gefunden werden konnte.

Niemand wusste, was zu tun ist

Wie CH Media schreibt, ist Schuh derzeit mit Mann und Kind auf Weltreise. Eigentlich plante die Familie, einige ruhige Wochen in Hawaii zu verbringen. Doch dann drang die Nachricht über die vermisste Eller zu ihnen durch. Weil sie helfen wollte, machte sich Schuh zu jenem Zentrum auf, in dem die Suchaktion koordiniert wurde. Wie sei den Zeitungen erzählt, habe sie dort aber nur Chaos angetroffen. Niemand habe gewusst, was zu tun sei.

Ich habe heute eine beeindruckende Frau kennen gelernt. Susann Schuh war auf Weltreise, hörte von der vermissten #AmandaEller und organisierte zwei Wochen lang die Suchaktion im Hintergrund. Hier ist ihre Geschichte. https://t.co/9BeYBKMvDI — Martin Oswald (@oswaldmartin) May 27, 2019

«Es brauchte klare Rollen»

Schuh, die bis vor ihrer Reise bei bei einer Firma diverse Projekte geleitet hat, entschloss sich angesichts dieser Zustände dazu, die Koordination der Suchaktion zu übernehmen: «Wir mussten den ganzen Ablauf neu aufsetzen. Es brauchte klare Rollen, Zuständigkeiten, einen Dienstplan und eine strukturierte Excel-Liste, auf der alle Suchenden eingetragen und wieder ausgetragen werden», so Schuh. Letzteres, um den Überblick über die mehr als hundert Helfer zu bewahren.

Zwei Wochen lang habe Schuh die Suchaktion geleitet. Dannn sei schliesslich die erlösende SMS gekommen: «Sie lebt!». Nun wird die engagierte Schweizerin in Hawaii als Heldin gefeiert. Sie selbst zeigt sich angesichts des vielen Lobs bescheiden und sagt: «Ich habe da einfach ein paar Sachen optimiert.»

(rab)