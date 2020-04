Schweizerin soll Corona eingeschleppt haben

Eine Schweizerin soll die «Corona-Patientin null» eines Infektionsherds in der Tiroler Region Paznaun sein. In einer Analyse der Österreichischen Gesundheitsagentur (Ages) wurde die Infektionskette auf die Frau, die in der Gemeinde Ischgl arbeitet, zurückverfolgt. Insgesamt steckten sich dort 611 Personen an.

Die Frau sei bereits am 5. Februar erkrankt, habe aber nur leichte Symptome gezeigt. Sie sei zunächst nicht zum Arzt gegangen und wurde erst am 9. März positiv getestet. Wo sie sich angesteckt hat, ist gemäss Ages unklar. Die Frau sei inzwischen wieder völlig genesen.

Verdacht lag auf Arbeitskollegen

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass ein Arbeitskollege der Schweizerin das Virus eingeschleppt hatte. Der Mann sei als einziger zum Arzt gegangen und sei vor ihr positiv getestet worden. Daraufhin habe er fälschlicherweise die Rolle des angeblichen Weiterverbreiters «umgehängt bekommen», sagte Franz Allerberger, Leiter Humanmedizin bei Ages.

Die Angestellten des Betriebs seien nun aber alle gesund. «Der Tag der Diagnose muss in vielen Fällen nichts aussagen», betonte Allerberger. Ansteckend sind Infizierte laut dem Experten «nur acht Tage»

(las)