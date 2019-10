Schweizerin (40) und ihr Hund sterben bei Unfall

Gegen 10.15 Uhr am Montagmorgen kam es auf einer Bundesstrasse in Tösens, Nordtirol, zu einem tragischen Unfall. Eine 40-jährige Schweizerin geriet mit ihrem Auto aus noch unklaren Gründen auf die linke Fahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Kleinlaster.

Das Auto der Schweizerin wurde durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht, wie die Polizei mitteilt. Die 40-Jährige wurde derart schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Ein Hund, der sich in ihrem Auto befand, starb ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Der 35-jährige Lenker des Kleinlasters und sein 34-jähriger Beifahrer, beide Österreicher, wurden unbestimmt verletzt und ins Spital gebracht. Die Strasse musste für die Rettungs- und Räumungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

(vro)