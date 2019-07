Schwere Gasexplosion in Shoppingzentrum

In einem Einkaufszentrum in der Ortschaft Plantation westlich von Fort Lauderdale in Florida kam es am Samstagmorgen zu einer heftigen Explosion. Die Detonation sei dermassen stark gewesen, dass Trümmerteile etwa 91 Meter über die Strasse geschleudert wurden.

Augenzeugen berichten von einem grellen Lichtblitz: «Er beleuchtete den ganzen Himmel», sagte ein Augenzeuge zum lokalen Sender WPLG. «Der Knall war lauter als ein Feuerwerk, es pfeift in meinen Ohren. Jetzt sieht es hier wie nach der Apokalypse aus.»

Kaputte Fenster, wackelnde Häuser

Die Fenster der Lokale und der umliegenden Häuser wurden zerstört, auf dem Parkplatz liegen riesige Steinbrocken. Einige Geschäfte scheinen völlig zerstört zu sein. Einwohner berichteten, dass ihre Häuser aus mehreren Kilometern Entfernung bei der Explosion gewackelt hätten.

Laut der Feuerwehr von Plantage soll es sich um eine Gasexplosion gehandelt haben. Mehrere Menschen seien dabei verletzt worden, wie NBC News berichtet. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass die Gegend für den Verkehr weiträumig gesperrt sei.

(kle)