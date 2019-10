Schwiegersohn springt aus Gebüsch und wird getötet

Der 37-jährige Christopher Bergan wollte seinen in Florida lebenden Schwiegervater überraschen. Bergan, der in Norwegen lebte, kam um 23 Uhr am Flughafen an und machte sich danach direkt auf den Weg nach Pensacola, wo sein Schwiegervater Richard Dennis zu Hause ist. Dann geschah das Unglück, das Bob Johnson, Sheriff von Santa Rosa County, an einer Pressekonferenz schilderte.

Der Schwiegervater hörte gegen 23.30 Uhr ein lautes Klopfen an der Hintertür seines Hauses. Mit der Taschenlampe ging er nach draussen, um nachzusehen, als plötzlich Bergan aus dem Gebüsch sprang und dabei laute Geräusche von sich gab. Vor Schreck zog Dennis seine Pistole und feuerte einen Schuss ab. Sein Schwiegersohn starb auf der Stelle.

«Schrecklicher Unfall»

Gemäss den Schilderungen von Sheriff Johnson waren am früheren Abend gegen 21.30 Uhr bereits Verwandte bei Dennis' Haus vorbeigekommen, die in ähnlicher Weise an die Vordertür geklopft hatten. Dennis sei da bereits erschrocken und es habe eine verbale Auseinandersetzung gegeben, bevor die Verwandten das Haus wieder verliessen.

Anklagen seien nicht gerechtfertigt, so der Sheriff, der den Vorfall als «schrecklichen Unfall» bezeichnete. «Jeder da draussen, der religiös ist, sollte für die Familie beten. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie durchmachen muss. Es ist schrecklich.»

Bergan war mit Dennis' Tochter verheiratet und lebte in Florida, bevor beide nach Norwegen zogen.

(kat)