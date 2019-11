Schüsse an US-Schule – Täter auf der Flucht

Mindestens sieben Personen wurden bei Schüssen an der Saugus High School in Santa Clarita im US-Bundesstaat Kalifornien am Donnerstag verletzt. Zwei Personen befinden sich im kritischen Zustand.

Medienberichten zufolge ist der Täter zurzeit auf der Flucht. Es soll sich um einen 15-jährigen Schüler handeln. Er ist identifiziert, zurzeit durchsuchen Polizeieinheiten sein Haus.

Die Schiesserei soll laut CNN gegen 7.25 Uhr Lokalzeit, etwa 20 Minuten vor Schulbeginn, stattgefunden haben. Ein Polizeibeamter, der nicht im Dienst war und gerade sein Kind zur Schule brachte, hörte Schüsse und rannte ins Gebäude. Gleichzeitig hatte auch das Sicherheitspersonal der Schule die Schüsse wahrgenommen. Daraufhin wurden die Gebäude des Schulareals abgesperrt.

Die Polizei bittet die Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben. Drei weitere Schulen in der Gegend wurden geschlossen.

Eine Mutter schilderte CNN, wie sie ihre Tochter zur Schule fuhr, als der Teenager den Anruf einer Freundin erhielt. Sie solle nicht ins Gebäude kommen, es seien fünf Schüsse in der Turnhalle gefallen, sagte die Kollegin. Andere Eltern erzählten, sie hätten am Morgen eine Whatsapp-Nachricht der Schule erhalten.



Fernsehaufnahmen zeigten Jugendliche, die mit erhobenen Händen hinter bewaffneten Polizisten herlaufen.

We believe at this time that there is only one suspect but we are actively investigating and following all leads.