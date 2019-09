Security hält Touristen in tunesischem Hotel fest

Zahlreiche Touristen stecken in einem Hotel in Tunesien fest. Medienberichten zufolge werden sie von bewaffneten Sicherheitskräften festgehalten. Der Grund: Der britische Reiseveranstalter Thomas Cook war bei seiner finanziellen Sanierung auf Schwierigkeiten gestossen und bangt nun um sein Überleben.

Banken fordern zusätzlich zu einem schon ausgehandelten etwa 1 Milliarde Franken schweren Rettungspaket zusätzlich knapp 250 Millionen Franken. Rund 600'000 Touristen drohen weltweit zu stranden. Und auch das Hotel «Les Orangers» in Tunesien befürchtet, dass die Firma nicht für den Aufenthalt seiner Kunden aufkommen kann.

In den sozialen Medien posteten verängstigte Touristen Videos und Bilder. In der Zwischenzeit soll sich die Situation aber beruhigt haben.

It’s absolutely disgusting that @ThomasCookCares customers being locked in hotels in #Tunisia #lesorangers until they pay the bill that the hotel claim Thomas Cook owes them. pic.twitter.com/AH2Xfu0xwn