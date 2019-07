Serbe wollte mit Bomben-Alarm Date erzwingen

Ein Serbe löste am Flughafen von Belgrad einen Bombenalarm aus. Der 64-Jährige gab gegenüber den Ermittlern an, er habe eine Lufthansa-Flugbegleiterin wiedersehen wollen und auf diese Weise ein Date mit ihr erzwingen wollen, berichten örtliche Medien.

Da er sie am Mittwoch nicht in ihrem Hotel angetroffen habe, sei er auf den Gedanken mit dem Alarm gekommen. Er habe den Flughafen Nikol Tesla angerufen und eine Bombendrohung ausgesprochen. Damit habe er die Frau in der Stadt halten wollen.

Die 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder ihres Fluges wurden nach dem Alarm in Sicherheit gebracht und mussten mehrere Stunden ausharren, bis Spezialkräfte die Maschine durchsucht hatten. Die Ermittler kamen dem Mann über die Telefonverbindungsdaten auf die Spur. Er kam in Untersuchungshaft und muss sich vor Gericht verantworten.

(sda)