Sexverbot für EDA-Mitarbeiter

Das britische Hilfswerk Oxfam machte vor einem Jahr Negativschlagzeilen. Auf Haiti hatten Oxfam-Mitarbeiter Frauen ausgebeutet und Sex als Gegenleistung für Hilfe in Not verlangt. Wie die «Aargauer Zeitung»berichtet, erhält Oxfam nun wieder Zahlungen aus der Schweiz – allerdings unter einer Bedingung: Es gilt ein Sexverbot für die EDA-Mitarbeiter: Explizit verboten sei die Ausbeutung von Menschen, die sich in einer Notlage oder einer Abhängigkeit be­finden, teilt das EDA mit.

Sieben Jahre lang hatte die Skandal-NGO versucht, die Missbräuche zu vertuschen. Es handelte sich dabei um Sex­orgien mit Oxfam-Mitarbeitern auf Haiti während des Wiederaufbaus nach dem schweren Erdbeben von 2010. Sie hatten in einer eigens dafür angemieteten Villa stattgefunden. Zudem wurden der Organisation Prostitution im Tschad sowie Vergewaltigungen im Südsudan vorgeworfen. Als Konsequenz des Sexskandals in seiner Organisation musste der Chef der Hilfsorganisation den Hut nehmen.

EDA-Zahlungen fliessen wieder seit 2018

Das Aussendepartement EDA hatte sich im Zeitraum zwischen 2013 und 2017 mit 20,4 Millionen Franken an Oxfam-Projekten beteiligt. Das Geld floss in unterschiedliche Länder, unter anderem Jemen, Irak, Tschad und die palästinensischen Autonomiegebiete. Das EDA sistierte die Zahlungen nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Doch bereits im Mai 2018 soll das Bundesamt hinter den Kulissen wieder Gelder an Oxfam gezahlt haben – laut der «Aargauer Zeitung» 8 Millionen Franken.

Das EDA habe seither die Vertrauenswürdigkeit der Organisation Oxfam neu geprüft, heisst es in einer Mitteilung. Seit August 2018 gelten nun auch für EDA-Mitarbeiter neue Regeln. Diese untersagen Belästigungen jeglicher Art, Ausbeutung und Kauf sexueller Dienstleistungen.

