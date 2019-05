Sie kämpft in China ganz allein für das Klima

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ihr Vorbild: Seit einigen Tagen protestiert auch die 16 Jahre alte Howey Ou für den Klimaschutz. Doch anders als in Europa ist die Schülerin aus Guilin im Südosten Chinas ganz allein.

Auf Twitter postet Ou Fotos von sich, wie sie mit ihrem selbst beschriebenen Plakat aus Karton vor dem Regierungsgebäude steht. Sie werde täglich so lange demonstrieren, «bis die chinesische Regierung ein klares Klimaversprechen macht und sich der Herausforderung stellt».

The REAL first day of striking …I will strike in front of Guilin People’s Government every day till Chinese government make clear climate promise that act now and could face the challenge. pic.twitter.com/VnnJ8Ult94