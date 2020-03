So fühlt sich das Coronavirus an

Über 4000 Personen sind weltweit an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mehrheitlich verläuft die Lungenkrankheit jedoch nicht tödlich. Infizierte erzählen.

Connor Reed

Connor Reed (25) lebt in der chinesischen Stadt Wuhan. Am 25. November 2019 fühlte er sich das erste Mal unwohl, wie er «Sky News» sagte. Er war somit wohl einer der Ersten, die an Covid-19 erkrankten. «Es begann alles mit einem Schnupfen», sagte Reed auch dem «Mirror». Er dachte zuerst an eine Grippe. Doch dann wurde die Krankheit schlimmer.

Er hatte Probleme beim Atmen. «Wenn ich ausatmete, klang es, als ob eine Papiertüte zerknittert würde.» Er suchte einen Arzt auf, der eine Lungenentzündung diagnostizierte. Einige Tage später litt er an Schmerzen, als «wäre ich von einer Dampfwalze überfahren worden». Erst nach 24 Tagen des Leidens erfuhr er, dass er an einem neuen Virus litt. Mittlerweile geht es Reed wieder besser.

"It was a case of going to bed and waking up and not being able to breathe."



Connor Reed, a 25-year-old from Llandudno in North Wales, was working at a school in Wuhan, China when he contracted #coronavirus.



Here he describes his ordeal: https://t.co/ElEmZZjsqC pic.twitter.com/6oPzeMp0il