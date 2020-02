So leer sind die Läden in Italien nach Panikkäufen

Vor den Supermärkten in Norditalien bilden sich lange Schlangen. Die Menschen wollen sich vorsorglich mit Lebensmitteln eindecken. Die Regale in den Läden sind mehrheitlich leer. Dies zeigen auch Fotos von diversen Leser-Reportern.

Leser S. J. war für wenige Tage im Mailänder Umland unterwegs. Er wollte sich auf dem Rückweg in die Schweiz noch mit Lebensmitteln eindecken. Auf viele Artikel musste er jedoch verzichten: «Alle Artikel, die mit Pasta zu tun hatten, waren komplett weg.»

Der Leser-Reporter: «Die Stimmung war etwas angespannt und fast schon aggressiv.» Diese Einschätzung teilt auch Luana M. Sie befindet sich derzeit mit ihrem Freund in den Ferien bei ihrer Familie in Sondrio. Sie sagt: «Man spürt die Anspannung in den Supermärkten.»

10 Minuten Zeit für den Einkauf

Viele Menschen wollen nicht mehr in den Läden einkaufen und bestellen ihre Ware nur noch im Internet. Mit dem Online-Andrang haben auch die Anbieter nicht gerechnet. Bei der Supermarktkette Esselunga war zeitweise sogar die Homepage überlastet.

Bilder zeigen, wie sich die Menschen in den abgesperrten Gebieten vor den Supermärkten versammeln. Viele tragen dabei Masken. In Casalpusterlengo wurden die Menschen nur in Gruppen von jeweils 20 Personen in den Supermarkt gelassen und hatten 10 Minuten Zeit, um ihren Einkauf zu tätigen.

In Italien legen die Menschen wegen dem Coronavirus einen Notvorrat an.



