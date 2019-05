So reagiert das Internet auf das Strache-Video

Der Vizekanzler Heinz-Christian Strache muss sich mit Korruptionsvorwürfen herumschlagen. Auf Twitter liessen die Reaktionen auf den Fall nicht lange auf sich warten:

Unterstützung für den Vizekanzler ist nicht zu sehen. Ein Twitter Nutzer spricht gar von «politischem Selbstmord».



Auch der Vorwurf der Trunkenheit lässt dieser User nicht gelten. Es gehe doch um Straftaten und nicht einfach um ein «Saufvideo».



Andere sehen das Problem noch grösser, als es dieser Einzelfall zeigt. Von Parteispende, Korruption und Staatsaufträgen ist die Rede.



Ihre könnt mir ja sagen was ihr wollt, der einzige Skandal an dem #strachegate ist doch das die ganze Parteispenden-Sache mal aufgeflogen ist. Als ob das nicht immer und überall so läuft. 🤷‍♂️ #strache #FPÖ-ChefStrache