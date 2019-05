Wenn es im Holocaust Instagram gegeben hätte

Mit dem Onlineprojekt «Eva Stories» soll die Social-Media-Generation für die Schrecken des Holocaust sensibilisiert werden. Im Zentrum steht die Frage, wie es aussähe, wenn ein jüdisches Mädchen, das Opfer der Nazis wurde, ein Instagram-Profil gehabt hätte.

Seit dem 1. Mai zeigt «Eva Story» im stündlichen Takt Einblicke in die Gefühlswelten einer jungen Jüdin auf Instagram. Eine Schauspielerin schlüpft in die Rolle von Eva Heymann und beliefert den Kanal mit Storys, um die schrecklichen Folgen von Rassismus und Ausgrenzung in der Nazi-Zeit aufzuzeigen.

Wahre Geschichte

Eva Heymann gab es wirklich. Die 13-jährige Ungarin wurde am 6. Juni 1944 nach Auschwitz gebracht und dort getötet – als eine von sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt, das mehrere Millionen Dollar kostet, vom israelischen Hightech-Milliardär Marti Kochavi und seiner Tochter Maya. Hunderte Schauspieler und Statisten drehten die Geschichte der jungen Heymann nach.

«Die Erinnerung an den Holocaust ausserhalb Israels verschwindet», sagte Kochavi in einem Interview mit der New York Times. «Wir haben das Tagebuch gefunden und sagten: Lasst uns davon ausgehen, dass Eva statt Stift und Papier ein Smartphone gehabt und damit dokumentiert hätte, was mit ihr passierte. Also brachten wir das Smartphone in das Jahr 1944», so Kochavi.

(kat)