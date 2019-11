So sieht Russel Crowes zerstörtes Anwesen aus

Bei den heftigen Buschbränden im Osten und Süden Australiens wurden Millionen Hektar Land Opfer der Flammen. Schauspieler Russel Crowe verlor dabei ein grosses Anwesen nahe Coffs Harbour in New South Wales. Zwei Gebäude auf dem Gelände wurden komplett vom Feuer zerstört, wie australische Medien berichten. In mehreren Videos auf Twitter zeigt der Oscar-Preisträger nun das Ausmass der Schäden.

«Schaut euch diesen Ort an. Vollkommen zerstört!», sagt der Australier während er auf brennende Baumstümpfe zeigt. Zusammen mit einem Helferteam hat sich Crowe seit Montag daran gemacht, den Weg zur Hautpstrasse zu räumen. Die Männer sind mit Quads und Kettensägen unterwegs.

«Wir sind gerade einmal halb so weit gekommen, wie wir ursprünglich planten. Das Feuer ist noch nicht aus, überall brennt es. Wir werden es morgen wieder versuchen, wenn es etwas kühler ist. »

