So sieht Trumps WEF-Besuch in Zahlen aus

US-Präsident Donald Trump wird auch im kommenden Jahr am World Economic Forum (WEF) in Davos dabei sein, die Vorbereitungen auf seinen Besuch laufen bereits jetzt auf Hochtouren. Hier einige Zahlen zur Monster-Reise:

Flug 3,2 Mio Dollar

Donald Trump wird von Washington nach Zürich mit der Air Force One fliegen, einer umgebauten Boeing 747-200B, die 70 Passagieren Raum bietet. Eine Flugstunde der immer in doppelter Ausführung eingesetzten Maschine kostete 2014 nicht weniger als 206'000 Dollar. Zur Davos-Reise trägt daher die Air Force One allein 3,2 Millionen Dollar bei. Es sind allerdings immer zwei Präsidentenmaschinen unterwegs – falls eine ausfallen sollte.

Helis 3 Black-Hawk-Helikopter

Wenn alles so abläuft wie im letzten Januar, dann werden etwa zehn Tage vor WEF-Beginn drei UH-60 Black-Hawk-Helikopter der US-Armee in Dübendorf ZH landen. Die Transporthelikopter starten möglicherweise von einem US-Armee-Stützpunkt in Deutschland und sollen in Dübendorf darauf warten, bis Personen der US-Delegation am Flughafen Zürich landen und nach Davos transportiert werden müssen.

Material 77 Tonnen

Acht Tage vor dem WEF wird sehr wahrscheinlich eine Boeing C-17 Globemaster III in Kloten landen. Mit dem 53 Meter langen und 50 Meter breiten Flieger der US-Luftwaffe können bis zu 77,5 Tonnen Fracht transportiert werden. Die Maschine führt Material mit, das per Lastwagen nach Davos gebracht wird.Die Fahrzeuge für den Präsidenten und seinen Tross werden in einem Lockheed-C5-Super-Galaxy-Grossfrachter verschifft. Diese Maschine gehört zu den grössten Flugzeugen der Welt.

Sicherheit 1500 Leute

Läuft alles nach Plan, wird US-Präsident Trump mit drei Helikoptern von Zürich nach Davos geflogen. Oft setzt die US-Marine drei identische Helikopter ein, diese wechseln während des Fluges ihre Position – so weiss niemand, in welcher Maschine sich der Präsident befindet. Bei schlechtem Wetter fällt der Helitransport aus, und Trump wird mit einem Tross nach Davos geleitet. Auch hier werden zwei identische, gepanzerte Limousinen zur Verwirrung verwendet. Es wird vermutet, dass etwa 1500 Leute für die Sicherheit des Präsidenten sorgen.

Kosten 40 Millionen Dollar

Da zu wenige Details bekannt sind, lassen sich die Kosten von Trumps WEF-Reise nicht aus einzelnen Komponenten zusammenzählen. Hilfreich sind Vergleiche: So kostete Trumps einwöchige Reise nach Saudiarabien, Israel und Europa im Mai 2017 in etwa zwischen 70 und 120 Millionen Dollar. Die Reise nach Davos ist mit etwa drei Tagen weniger halb so lang und hat nur eine Destination. Grob geschätzt wird sie zwischen 10 und 40 Millionen Dollar kosten.

(kle)