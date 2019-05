«Das Erdbeben hat uns aus dem Schlaf gerissen»

Ein heftiges Erdbeben hat Peru erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Ersten Medienberichten zufolge sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mindestens 70 weitere wurden verletzt. Diese Angaben zu den Opfer sind von offizieller Seite jedoch noch nicht bestätigt worden.

Das Beben hat ein Leser, der sich gerade mit seiner Freundin in Ecuador befindet, gespürt. «Wir wurden aus dem Schlaf gerissen», sagt er. «Die Alarmanlagen der Autos gingen los und die Leute rannten aus ihren Zimmern auf die Strasse.»

Gemäss einem weiteren Leserreporter, der seit 2014 in der peruanischen Hauptstadt Lima lebt, hat das Erdbeben über eine Minute gedauert. «Es war das längste Erdbeben, das ich in Peru je erlebt habe», erzählt André Werlen. Er fährt fort: «Das Bett rüttelte und die Scheiben zitterten und da wusste ich sofort, dass es sich um ein Erdbeben handelt. Ich wusste auch: Jetzt kann ich nichts mehr tun, ausser abwarten.»

«Plötzlich gegen 2.40 Uhr hat es begonnen. Es war sehr stark», sagt ein Zeuge aus Iquitos (Peru) zu erdbebennews.de.

Auf Twitter werden die ersten Bilder von Schäden veröffentlicht.



This is #Yurimaguas in Peru's Loreto region after the strong M8,0 earthquake. It was shared by firefighters. #temblorpic.twitter.com/LdHL3edzWS