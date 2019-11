Stinkefinger gegen Trump brachte ihr den Wahlerfolg

«Ist das nicht süsse Gerechtigkeit?», kommentierte Juli Briskman in einem Interview der «Washington Post» ihre Wahl ins County Board of Supervisors, eine staatliche Behörde im Loudoun County im US-Bundesstaat Virginia. Denn in ihrem Bezirk liegt ein Golfclub von Donald Trump, wegen dem sie 2017 ihre Stelle verlor.

Der Grund: Als ein Konvoi von Limousinen des US-Präsidenten, der gerade eine Runde gespielt hatte, sie auf ihrem Rennvelo überholte, zeigte sie den Autos den Stinkefinger – und wurde dabei fotografiert. Das Bild ging um die Welt (auch 20 Minuten berichtete) – und machte Briskman berühmt. «Ich war einfach sauer. Ich dachte, nun spielt er wieder Golf, wenn es gerade so viel zu tun gäbe», erklärte sie der «New York Times».

Sieg gegen Republikanerin

Das hatte zwar zunächst negative Folgen für die 52-Jährige: Sie verlor ihre Stelle als Marketing-Analystin bei einer Firma, die für die US-Regierung arbeitet. Doch es öffnete ihr auch neue Türen. Noch am Tag ihrer Entlassung schrieb sie sich als Wahlhelferin bei den Demokraten ein – und wurde als Kandidatin aufgestellt.

Nun wurde sie gewählt und warf ihre republikanische Rivalin Suzann Volpe aus dem Amt. «Ich werde wohl nicht viel mit dem Golfkurs zu tun haben», sagte sie. «Aber ich freue mich natürlich ein wenig, dass dieser nun in meiner Zuständigkeit liegt.»

(trx)