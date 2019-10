Studentin schreibt Essay mit Ninja-Technik

Die 19-jährige Eimi Haga hat für eine Aufgabe an der Universität Mei in Japan die Bestnote bekommen – obwohl sie ihre Arbeit auf einem leeren Blatt abgegeben hatte. Die Studentin hatte unsichtbare Tinte benutzt und ihren Dozenten damit begeistert.

Haga studiert Ninja-Geschichte. Schon als kleines Mädchen sei sie von der japanischen Ninja-Kultur fasziniert gewesen, erzählte sie der BBC. Nach einem Besuch im Ninja-Museum von Igaryu forderte der Dozent die Studenten auf, ein Essay darüber zu schreiben. Dabei erwähnte er, dass es Extrapunkte für die Kreativität gebe.

Sie stellte die Tinte selber her

«Ich wusste sofort, dass ich mich mit meinem Essay von allen anderen abheben wollte», sagt Haga. Nach kurzer Überlegung kam sie zum Schluss, dass sie ihre Arbeit mit der Technik des Aburidashi schreiben würde. Es handelt sich dabei um die Kunst, unsichtbare Tinte mit Sojabohnen herzustellen.

Haga weichte die Sojabohnen über Nacht in Wasser auf. Am nächsten Morgen zerdrückte sie sie und filterte den Extrakt mit einem Küchentuch heraus. Danach mischte sie ihn mit Wasser, bis sie die richtige Konzentration erreichte. Allein dafür benötigte die Studentin zwei Stunden.

Die Technik hat den Dozenten überzeugt

Dann schrieb sie ihren Aufsatz mit einem feinen Pinsel auf «Washi», einem dünnen japanischen Papier. Als die Worte getrocknet waren, wurden sie unsichtbar. Um sicherzustellen, dass der Dozent ihre Arbeit nicht wegwerfen würde, legte sie eine kurze Notiz dazu: «Das Papier bitte über einem Gasherd aufheizen.»

Yuji Yamada war zunächst überrascht, als er Hagas Arbeit sah. «Ich hatte zwar von kodierten Texten aus Agenten-Filmen gehört, aber selber noch nie einen mit der Aburidashi-Technik gesehen», sagte er.

Er wärmte das Papier auf und dachte in dem Moment: «Gut gemacht!» Er gab der Arbeit sofort die volle Punktzahl, «obwohl ich den Text nicht bis zum Schluss las», sagte Yamada. Er gibt sogar zu, dass der Aufsatz «inhaltlich nichts Besonderes» war.

Seine Studentin ist dennoch glücklich: «Ich war zuversichtlich, dass der Professor meine Bemühungen, einen kreativen Aufsatz zu verfassen, anerkennen würde», sagte sie.

