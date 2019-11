17 Stunden Stau im Thanksgiving-Reiseverkehr

Mehrere Stürme mit heftigen Schneefällen und orkanartigen Winden haben kurz vor Thanksgiving die USA heimgesucht – und den traditionell enorm hohen Reiseverkehr rings um den Feiertag massiv beeinträchtigt.

Umfrage Feiern Sie Thanksgiving hier in der Schweiz? Würde mir nie in den Sinn kommen! Müssen nicht jede US-Tradition übernehmen.

Noch nicht, habe aber schon darüber nachgedacht.

Ich nicht, aber Freunde von mir. Diese sind aber Expats aus den USA.

Ja und ich liebe es.

Zehntausende Menschen waren unter anderem in den Bundesstaaten Michigan, Ohio und Wisconsin am Mittwoch ohne Strom, vielerorts mussten Autobahnen geschlossen werden. Der nationale Wetterdienst sprach von «extrem aktiven Wetter über weiten Teilen der USA».

Thanksgiving ist die US-Variante des Erntedankfestes und wird immer am vierten Donnerstag im November gefeiert. Im ganzen Land kommen Familien zu einem Truthahn-Festmahl zusammen. Das öffentliche Leben steht an dem Feiertag still, nahezu jeder ist über das verlängerte Wochenende irgendwie auf dem Weg zu oder von einem Familientreffen.

55 Millionen Menschen unterwegs

Schätzungen zufolge wollten am Mittwoch 55 Millionen Menschen mit dem Auto oder per Flugzeug unterwegs sein, viele von ihnen wurden durch das schlechte Wetter behindert.

Allein am Flughafen von Denver wurden mehr als tausend Flüge gestrichen beziehungsweise waren verspätet. In den Bundesstaaten Oregon, Nevada und in Nordkalifornien wütete ein besonders gefährlicher Sturm – Meteorologen sprachen von einem «Bomben-Zyklon». So verbrachten etwa die Fahrer der Interstate 5 nahe der Grenze zwischen Oregon und Kalifornien am Dienstag, 26. November, rund 17 Stunden im durch das Schnee-Chaos entstandenen Stau. Einige schliefen gar in ihren Fahrzeugen.

Stürme beeinträchtigen Thanksgiving-Reiseverkehr

Am Lake Tahoe in Nevada wurden Windgeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde gemessen. Dies sei der höchste Wert in der Region seit 1962, sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. Die Behörden riefen die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben und eventuelle Reisepläne zu streichen.

this is the first Thanksgiving in 20 years that I won’t be with my family :( i hate KS weather 🙁 — Carlie Zimmerman (@carl_zimm) November 26, 2019

I’ve never been as stressed as I am right now trying to fly back to Missoula, the day before Thanksgiving AND in the middle of a snowstorm. Wouldn’t it be ironic if I couldn’t tell you the weather tomorrow morning bc of the weather?? 😅Y’all say a prayer. #mtwx — Brady Brewster - NBC Montana (@BradyNBCMT) November 27, 2019

Thanksgiving travel weather forecast: Big storms to create big trouble from coast to coast - https://t.co/9HAIpdxWd6 pic.twitter.com/MrHeEiWOZq — usa news (@USA_DAILY_NEWS) November 25, 2019

(rab/sda)