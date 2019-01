Tausende gehen gegen Trump auf die Strasse

Tausende Menschen haben sich am Samstag in den USA an einem weiteren Marsch der Frauen gegen US-Präsident Donald Trump und für Frauenrechte beteiligt. In Washington und anderen Städten versammelten sich vor allem Frauen, um gegen Trumps Politik und mehrfach frauenfeindliche Äusserungen zu protestieren. In der US-Hauptstadt kamen die Teilnehmerinnen nahe dem Weissen Haus zusammen, um ihren Protestmarsch zu starten. Weitere Märsche gab es unter anderem in New York, Chicago und Los Angeles.

Es war bereits der dritten Women's March. In den vergangenen beiden Jahren seit Trumps Amtsantritt hatten hunderttausende Menschen, im ersten Jahr sogar mehr als drei Millionen Menschen an den Protesten teilgenommen.

Zerwürfnisse innerhalb der Bewegung

Doch inzwischen überschatten verschiedene Probleme innerhalb der Protestbewegung, darunter Vorwürfe des Antisemitismus, die Veranstaltung. Mit entsprechend weniger Teilnehmern wurde gerechnet. Die Polizei in Washington ging von rund 20'000 Demonstranten aus, in New York kamen mehrere hundert zusammen.

Zeitgleich hat sich eine zweite derartige Bewegung namens March On («Marschiert weiter») gebildet; in New York etwa fanden deshalb zwei verschiedene Protestzüge statt. Symbol der Protestaktion Women's March ist der sogenannte Pussy Hat – in Anspielung auf Trumps Äusserung, dank seiner Berühmtheit könne er Frauen jederzeit in den Schritt fassen, wenn er das wolle. Mehrere Teilnehmerinnen trugen zudem Schilder, auf denen Trump als Marionette des russischen Präsidenten Wladimir Putin dargestellt wurde.

Auch in der Schweiz

Auch in verschiedenen Schweizer Städten fanden am Samstag Proteste statt, die jedoch thematisch weniger eindeutig gestaltet waren als jene in den Vereinigten Staaten. In Zürich, wo nach Angaben des Tagesanzeigers mehrere Hundert Personen mitmarschierten, vermischte sich der Women’s March mit einer Demonstration gegen das am Dienstag in Davos startende WEF. In Bern hätten 500 Personen demonstriert, in Genf sollen es rund Hundert gewesen sein und in Lausanne 40.



Video: Tamedia

(mat/sda)