Teenager lag stundenlang tot neben Rodelbahn

Kurz nach 11 Uhr am Donnerstag meldeten Angehörige einen 16-Jährigen bei der Polizei in Neukirchen am Grossvenediger (Bundesland Salzburg) als vermisst. Der Jugendliche hatte am Abend zuvor gegen 20 Uhr eine Skihütte bei der Talabfahrt Bramberg verlassen und war die Bahn mit der Rodel abgefahren. Seither war er nicht mehr gesichtet worden.

Nachdem der Teenager weder von seiner Familie noch von Freunden telefonisch erreicht werden konnte, begab sich ein 18-köpfiges Team der Bergrettung zur Rodelbahn. Die Bergretter fanden unmittelbar am Pistenrand eine Rodel. Ein Spürhund fand kurz darauf eine Mütze, die offenbar dem Vermissten gehörte.

Am Pistenrand bemerkten die Einsatzkräfte schliesslich Fussspuren talwärts, wie «Heute.at» berichtet. Kurz danach entdeckten sie den verunglückten 16-Jährigen im Schnee. Der Arzt konnte nur mehr den Tod des Jugendlichen feststellen. Der genaue Unfallhergang konnte nicht mehr eruiert werden.

(kle)