«Ich will endlich Klarheit»

Am Montagmorgen landete um 5 Uhr das letzte Thomas Cook-Flugzeug im britischen Manchester. Reisenden wurde auf der Website des britischen Reisekonzerns, die um 2 Uhr morgens abgeschaltet wurde, mitgeteilt, dass alle Flüge und Reisen gestrichen sind. Die Kunden wurden auf die von der zivilen Luftfahrtbehöre eingerichteten Seite www.thomascook.caa.co.uk verwiesen. Diese stürzte jedoch aufgrund Überlastung regelmässig ab.

Dedicated Thomas Cook staff on last flight 💛so sad @GMB pic.twitter.com/QT8kIPb71A — Gill (@Gill99287213) September 23, 2019

ALERT Last Thomas Cook flight is expected to land in 50 mins at Manchester https://t.co/zQimPwU3JY pic.twitter.com/pAjVtOULV7 — AIRLIVE (@airlivenet) September 23, 2019

Kurz nach der Bekanntgabe der Pleite des Unternehmens kündigte die Regierung Grossbritanniens die grösste Rückführungsaktion «seit dem Zweiten Weltkrieg» an, um rund 150'000 betroffenen britischen Urlauber zurückzuholen.

Angesichts der Streichung sämtlicher Thomas-Cook-Flüge hätten die Regierung und die Zivilluftfahrtbehörde «dutzende Chartermaschinen angemietet, um die Kunden kostenlos nach Hause zu fliegen», teilte die Regierung in London mit.

Die Rückholaktion, der bereits seit Wochen erarbeitet wurde, trägt nach BBC-Angaben den Codenamen «Matterhorn». In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, um britische Urlauber nach Hause zu holen. Alle Thomas-Cook-Kunden würden innerhalb der nächsten zwei Wochen und «so nah wie möglich an ihrem geplanten Rückkehrtermin» nach Hause gebracht, hiess es weiter.

Wie die britische «Sun» berichtet, besteht die Rettungsflotte aus insgesamt über 40 Jumbo-Jets. Bereits gestern Abend seien Maschinen an diverse Urlaubsorte gesandt worden sein, um gestrandete Touristen nach Hause zu holen.

Was mit den rund 400'000 ausländischen Kunden des Unternehmens, die in Resorts auf der ganzen Welt gestrandet sind, geschehen soll, sei derzeit noch unklar. Wie CNN berichtet, soll ihre Rückführung von den jeweiligen Ländern gesteuert werden. Thomas Cook bot mehr als 60 verschiedene Reiseziele von Dubai über Los Angeles bis Santorini an.

Thomas Cook Group, including the UK tour operator and airline, has ceased trading with immediate effect.



All #ThomasCook bookings, including flights and holidays, have now been cancelled.



Visit: https://t.co/g4G2b6RlHc pic.twitter.com/BxJMv5Yaw1 — UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) September 23, 2019

Sorge über Reise nach Mauritius

Eine Leser-Reporterin aus dem Kanton Aargau sollte kommenden Sonntag ihre über Thomas Cook gebuchte Reise nach Mauritius antreten. Die alleinerziehende Mutter eines elfjährigen Sohnes hat die Reise im Wert von mehr als 6000 Franken Anfang Januar gebucht und sich das ganze Jahr über darauf gefreut: «Alles ist vorbereitet: Die Schnorchelausrüstung ist gekauft, die Touren vor Ort gebucht. Mein Sohn freut sich riesig auf diese Ferien», so die 33-Jährige.

Seit Samstag versucht sie, den Reiseanbieter zu kontaktieren – ohne Erfolg. «Bei allen Telefonnummern kommt der Text, der auf der Homepage steht und dann wird man aus der Leitung geworfen. Wir haben keine Chance mit jemandem zu telefonieren», so die Frau. Sie habe keinerlei Informationen: «Die Homepage ist down. Die Verantwortlichen unserer Unterkunft in Mauritius sind seit zwei Tagen nicht zu erreichen. Von der Airline haben wir zuletzt am Samstag die Bestätigung erhalten, dass alles in Ordnung sei, doch das war noch vor der Bekanntgabe der Insolvenz des Konzerns.»

Ihr graut davor, dass ihre schlimmsten Befürchtungen, nämlich, dass die gesamte Reise storniert wurde und ihr das Geld dafür nicht zurückerstattet wird, wahr werden. «Ich bin wütend, verwirrt und gleichzeitig auch traurig. Und vor allem will ich endlich Klarheit», so die Leserin.

