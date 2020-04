Tiere erobern wegen Corona die Städte zurück

Ob Wildschweine mitten in Barcelona oder Ziegenböcke auf den Strassen von Wales – während die Menschen weltweit zuhause bleiben, nutzen wilde Tiere die Ruhe und wagen sich bis in besiedelte Orte vor (siehe Video).

Bei Romford in Grossbritannien grasen am 3. April Hirsche auf einer Wiese in einer Siedlung. Die Tiere kommen auch sonst regelmässig in die Stadt, seit dem Lockdown haben sie aber neue Gebiete entdeckt. (Foto: Keystone/Facundo Arrizabalaga)



In Nara, Japan, läuft am 17. März eine Hirschkuh durch eine Unterführung. (Foto: AP/Jae C. Hong)



Zwei Hirschkühe bei einem Souvenirshop in Nara. Über 1000 wilde Tiere haben die Stadt zurückerobert. (Foto: AP/Jae C. Hong)

Top story: Coronavirus: Pumas aprovechan las calles vacías de Chile – Noticieros Televisa https://t.co/9yGzfMYJnq, see more https://t.co/cTdiQjRfoA — Javier Domínguez C. (@javierdmzc) April 5, 2020

In Santiago de Chile zog letzte Woche ein Puma durch die Strassen. Er wurde eingefangen und lebt nun im Zoo.

